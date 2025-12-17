Três de cada 4 empresas da indústria não preveem contratações no 1º semestre, diz Fiesp

A indústria paulista faz projeções cautelosas sobre o desempenho no ano que vem. Segundo levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 39,6% das empresas do setor esperam que a produção no primeiro semestre será igual à do mesmo período do ano passado.

Já um a cada três industriais (33,2%) está pessimista, prevendo baixa ou, em menor número, queda acentuada da produção nos próximos seis meses.