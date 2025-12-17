Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três de cada 4 empresas da indústria não preveem contratações no 1º semestre, diz Fiesp

Agência Estado
Agência Estado
A indústria paulista faz projeções cautelosas sobre o desempenho no ano que vem. Segundo levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 39,6% das empresas do setor esperam que a produção no primeiro semestre será igual à do mesmo período do ano passado.

Já um a cada três industriais (33,2%) está pessimista, prevendo baixa ou, em menor número, queda acentuada da produção nos próximos seis meses.

O levantamento mostra que 74% das empresas - ou seja, três a cada quatro - não pretendem realizar contratações no primeiro semestre de 2026.

A pesquisa ouviu 319 empresas de todos os portes da indústria de transformação no Estado. As respostas foram coletadas entre os dias 1 e 10 de dezembro.

Quase metade dos entrevistados (48,6%) disse que o segundo semestre de 2025 foi pior do que o mesmo período do ano passado, sendo que 40,1% apontaram queda na produção.

