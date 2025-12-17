Reino Unido: taxa anual do CPI desacelera a 3,2% em novembro e fica bem abaixo do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do Reino Unido desacelerou para 3,2% em novembro, ante 3,6% em outubro, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira (17). O resultado de novembro ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 3,6%.

Na comparação mensal, o CPI britânico caiu 0,2% em novembro ante outubro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta de 0,1%.