QPC: 38% acham que BC cortará Selic em 0,25pp em janeiro; 12% veem corte de 0,5pp

Metade dos 114 economistas que responderam ao Questionário pré-Copom (QPC) de dezembro avaliam que o Comitê de Política Monetária (Copom) irá iniciar os cortes da Selic na próxima reunião, em janeiro. São 38% os que preveem um corte de 0,25 ponto porcentual na reunião e 12% um corte de 0,50 ponto.

Quando questionados sobre o que o Copom deveria fazer no encontro, 53% afirmaram que o colegiado deveria manter a Selic estável, em 15%. Outros 28% disseram que o Comitê deveria cortar a Selic em 0,25 ponto e 20% em 0,50 ponto.