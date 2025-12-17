PicPay avança em serviços não financeiros, faz parceria com Rappi e terá delivery no aplicativo

O banco digital anunciou o PicPay Delivery, em que todo o processo de compra, do pedido ao pagamento ao acompanhamento da entrega, será feito no aplicativo da fintech.

O PicPay deu novo passo para avançar em serviços para além do mundo financeiro e vai levar o delivery para dentro do aplicativo da fintech, algo até agora inédito nos Apps do setor financeiro. Para isso, fez uma parceria com a Rappi.

Serão oferecidos itens como refeições e mais de 6 mil produtos que fazem parte do Turbo, serviço do Rappi que tem entregas em até 10 minutos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. O PicPay tem 64 milhões de clientes.

"A parceria inaugura um modelo inédito no mercado para trazer ainda mais conveniência ao usuário do nosso app", afirma o vice-presidente executivo de Audiências e Ecossistema do PicPay, Alexandre Moshe, em nota à imprensa.

Para avançar em serviços não financeiros, em outubro o PicPay lançou a venda de pacotes de viagens e passagens aéreas, por meio de uma parceria com a operadora CVC, dentro do aplicativo. Antes, já tinha o marketplace dentro do App. "O cliente pode comprar tudo que precisa sem sair do PicPay", ressalta Moshe na nota.

A fintech tem avançado também em produtos financeiros. No mês passado lançou o Epic, sua marca para clientes de alta renda. Pouco antes, anunciou sua conta global em dólar e euro em parceria com a Astropay.