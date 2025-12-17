Oracle desmente 'FT' e diz que acordo de joint venture para data center segue no cronograma

"A reportagem do FT está incorreta", disse o porta-voz da Oracle, Michael Egbert, em comunicado enviado por e-mail. "Nosso parceiro de desenvolvimento, a Related Digital, selecionou o melhor parceiro de capital próprio a partir de um grupo competitivo de opções, que, neste caso, não foi a Blue Owl. As negociações finais para o acordo de equity estão avançando dentro do cronograma e conforme o planejado."

Duas empresas no centro do boom de investimentos em data centers de inteligência artificial (IA) estão seguindo caminhos distintos, segundo reportagem do Financial Times . A Oracle e a gestora de investimentos alternativos Blue Owl Capital haviam se associado em joint ventures para construir data centers de IA, mas as negociações para financiar uma nova instalação de um gigawatt em Michigan (EUA) fracassaram.

O episódio representa mais um capítulo na tentativa da Oracle de expandir rapidamente sua nuvem voltada à IA para cumprir um contrato de US$ 300 bilhões com a startup OpenAI, uma empresa que não dispõe de US$ 300 bilhões nem de um caminho claro para obtê-los.

A Oracle emitiu US$ 18 bilhões em novas dívidas em setembro, elevando o total para US$ 111 bilhões em novembro, ante US$ 89 bilhões um ano antes. A companhia também tinha US$ 272 bilhões em obrigações de leasing, um aumento de US$ 152 bilhões em apenas três meses.

Além disso, a empresa registrou uma perda de US$ 13 bilhões em fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses, sendo US$ 10 bilhões apenas no último trimestre. A reconfiguração do balanço e dos fluxos de caixa da Oracle pesou sobre as ações, que acumulam queda de mais de 40% em relação ao recorde histórico alcançado em setembro, enquanto os preços de seus títulos de dívida também recuaram. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.