No 3º dia de paralisação, greve na Petrobras chega a 28 plataformas

Nessas plataformas, além de funcionários da Petrobras, há grande participação de mão de obra de empresas terceirizadas, de acordo com a federação.

A FUP informou que petroleiros da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, aderiram à greve, elevando para nove o número de refinarias com adesão. Na terça-feira (16), eram 24 plataformas e nove refinarias.

O cenário monitorado pela FUP aponta adesão em:

9 refinarias

28 plataformas

13 unidades da Transpetro (subsidiária de transportes da Petrobras)

4 termelétricas

2 usinas de biodiesel

Campos de produção terrestre da Bahia

Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB)

Estação de Compressão de Paulínia (TBG)

Sede administrativa em Natal

A greve iniciada na segunda-feira (15) tem as seguintes reivindicações: