Não há nada de errado em haver interações entre o Fed e o governo, diz diretor

"As pessoas esquecem que o Fed é independente, mas temos que ser responsáveis perante o público, temos que ser transparentes", afirmou, ao ressaltar que o presidente norte-americano, Donald Trump, "deixou claro" sua opinião sobre o atual nível das taxas de juros.

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller defendeu, ao participar de rodada de perguntas e respostas no Summit de CEOs da Unidade de Yale nesta quarta-feira, 17, que não há nada de errado em haver interações entre o BC dos Estados Unidos e o governo do país. Ele, que disputa a cadeira da presidência do Fed, ressaltou a importância da transparência com o público.

Waller também disse que regulamentações mais flexíveis podem permitir um balanço patrimonial menor para o Fed e que ele está no nível que desejam atualmente. "É provável que a agenda regulatória tenha um impacto maior do que a política do Fed", ponderou. "Os níveis de capital dos bancos estão altos atualmente e continuariam fortes mesmo se fossem flexibilizados. Não é óbvio que a flexibilização das regulamentações bancárias aumentaria muito o risco, mas também não é óbvio que menos regulamentação enfraqueceria os bancos", disse.

O diretor ainda projetou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deve ser de cerca de 1,6% este ano e defendeu que as tarifas não são uma fonte de inflação persistente, pontuando que seu efeito será "único" e já está em "trajetória de queda". "Não espero ver mais aumentos significativos nas tarifas", acrescentou. Sobre o caso de tarifas que corre na Suprema Corte, ele disse que não pode dizer qual será o impacto da decisão na política do Fed.

Sobre inteligência artificial (IA), Waller avaliou que não há uma bolha no mercado e que a situação é de "tecnologia real". Porém, o diretor vê um problema na ausência de fornecimento suficiente de energia para alimentar data centers, que concentram a maior parte dos investimentos e não podem funcionar sem energia. "O investimento fixo empresarial sem IA está em declínio", relembrou. Ele também mencionou que as stablecoins devem fortalecer a demanda por dólares americanos.