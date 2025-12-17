Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado aéreo brasileiro deve mais do que dobrar nas próximas duas décadas, prevê Airbus

O mercado aéreo brasileiro deve mais que dobrar ao longo das próximas duas décadas, segundo a Previsão de Mercado Global (GMF) 2025-2044 da Airbus. O tráfego de passageiros deve aumentar 145% no País, subindo de 108,5 milhões de passageiros em 2024 para 266,3 milhões em 2044.

A expansão será impulsionada pelo crescimento econômico e da classe média, assim como pelo aumento da conectividade doméstica e internacional. Nesse cenário, as viagens per capita devem subir de 0,5 para 1,1.

O tráfego doméstico deverá registrar o maior crescimento, com 149%. Na sequência, aparecem o tráfego Brasil-América Latina, com avanço de 145%, e o internacional, com 121%.

Para lidar com a demanda crescente, o número de aeronaves comerciais que atendem o Brasil (companhias aéreas nacionais e estrangeiras) precisará crescer 122%, ainda segundo o levantamento da fabricante.

América Latina

A tendência de expansão é vista também regionalmente. A Airbus projeta que o mercado de serviços de aviação na América Latina e Caribe deve dobrar, passando de US$ 8,3 bilhões para US$ 17,6 bilhões até 2044.

"Esse crescimento acelerado está fundamentalmente ligado à expansão e renovação da frota", destaca a fabricante. Até 2044, a frota da região quase dobrará, chegando a 2.750 aeronaves. Esse aumento será impulsionado por 2.660 novas entregas, com forte foco em aeronaves de corredor único.

A expansão passa também pelo desenvolvimento da mão de obra. Nos próximos 20 anos, a região precisará de 132 mil novos profissionais qualificados para atender esse crescimento. O número inclui 42 mil técnicos, 35 mil pilotos e 55 mil comissários de bordo.

