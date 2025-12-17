M. Dias Branco pagará R$ 200 mi em dividendos extraordinários, a R$ 0,60 por ação

O Conselho de Administração da M. Dias Branco anunciou a distribuição de dividendos extraordinários no valor de R$ 200 milhões, a R$ 0,60 por ação. Os acionistas titulares de ações da companhia na data-base de 19 de dezembro de 2025 estão aptos a receber o pagamento.

A M.Dias afirmou que o pagamento ocorrerá em 30 de dezembro de 2025, mesma data de pagamento dos dividendos mensais, de R$ 0,030 por ação, já aprovado em 21 de fevereiro.