M. Dias Branco pagará R$ 200 mi em dividendos extraordinários, a R$ 0,60 por ação

Autor Agência Estado
O Conselho de Administração da M. Dias Branco anunciou a distribuição de dividendos extraordinários no valor de R$ 200 milhões, a R$ 0,60 por ação. Os acionistas titulares de ações da companhia na data-base de 19 de dezembro de 2025 estão aptos a receber o pagamento.

A M.Dias afirmou que o pagamento ocorrerá em 30 de dezembro de 2025, mesma data de pagamento dos dividendos mensais, de R$ 0,030 por ação, já aprovado em 21 de fevereiro.

Os proventos serão efetuados aos acionistas com ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por intermédio das instituições e/ou corretoras que mantêm suas posições.

M. Dias Branco

