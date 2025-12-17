Ford cancela contrato de baterias para veículos elétricos de US$ 6,52 bi com a LG

A Ford cancelou um contrato de baterias para veículos elétricos com a LG no valor de 9,6 trilhões de won coreanos (US$ 6,52 bilhões). O contrato estava previsto para vigorar de 2027 a 2032.

O cancelamento está ligado à decisão da Ford de descontinuar a produção de certos modelos de veículos elétricos devido a mudanças em sua política e no ambiente de demanda.