Fluxo cambial total em dezembro até dia 12 é positivo em US$ 3,108 bilhões, revela BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,108 bilhões em dezembro até dia 12, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 17, pelo Banco Central (BC). Em novembro, houve saída líquida de US$ 7,071 bilhões. O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 1,146 bilhão. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 29,716 bilhões e vendas no total de US$ 28,570 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 12 foi positivo em US$ 4,254 bilhões, com importações de US$ 8,330 bilhões e exportações de US$ 12,584 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,279 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,388 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,917 bilhões em outras entradas. Acumulado O fluxo cambial está negativo em US$ 16,646 bilhões em 2025 até o dia 12 de dezembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 62,631 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 45,984 bilhões no ano. O segmento financeiro tem compras de US$ 553,764 bilhões e vendas de US$ 616,394 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.