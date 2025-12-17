Fitch rebaixa China Vanke após ingresso em carência sem acordo para pagamento de título
A Fitch Ratings rebaixou a incorporadora chinesa China Vanke para o rating "C", citando risco elevado de calote após a empresa entrar em período de carência para honrar uma dívida doméstica. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a agência também cortou o rating da subsidiária integral Vanke Real Estate (Hong Kong) para "CC" e reduziu a classificação de seus títulos seniores para "C".
Segundo a Fitch, o rebaixamento ocorre após a China Vanke entrar em um "período de carência de cinco dias úteis" para o pagamento de principal e juros de um bônus onshore de 2 bilhões de yuans (US$ 284 milhões) que venceu em 15 de dezembro de 2025. Para a agência, o episódio "indica risco elevado de calote", já que a companhia "não chegou a um acordo com os detentores dos títulos" em reunião realizada em 10 de dezembro e planeja novo encontro durante o período de carência.
O comunicado destaca ainda "liquidez apertada e grandes vencimentos de dívida". A Fitch observa que o caixa disponível caiu para 60 bilhões de yuans (US$ 8,5 bilhões) no fim de setembro, ante 69 bilhões de yuans (US$ 9,8 bilhões) em junho, acrescentando que "a maior parte do caixa é composta por recursos de pré-vendas". A empresa enfrenta vencimentos de cerca de US$ 852 milhões em dezembro de 2025 e outros US$ 1,7 bilhão em 2026, e pode não conseguir honrá-los sem apoio do acionista.
A agência também projeta que o "fluxo de caixa livre (FCF) permanecerá negativo em 2025 e 2026", mesmo com vendas de ativos, e reforça que a China Vanke é avaliada "em base standalone", apesar do apoio financeiro do acionista Shenzhen Metro Group.