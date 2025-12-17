Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch rebaixa China Vanke após ingresso em carência sem acordo para pagamento de título

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Fitch Ratings rebaixou a incorporadora chinesa China Vanke para o rating "C", citando risco elevado de calote após a empresa entrar em período de carência para honrar uma dívida doméstica. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a agência também cortou o rating da subsidiária integral Vanke Real Estate (Hong Kong) para "CC" e reduziu a classificação de seus títulos seniores para "C".

Segundo a Fitch, o rebaixamento ocorre após a China Vanke entrar em um "período de carência de cinco dias úteis" para o pagamento de principal e juros de um bônus onshore de 2 bilhões de yuans (US$ 284 milhões) que venceu em 15 de dezembro de 2025. Para a agência, o episódio "indica risco elevado de calote", já que a companhia "não chegou a um acordo com os detentores dos títulos" em reunião realizada em 10 de dezembro e planeja novo encontro durante o período de carência.

O comunicado destaca ainda "liquidez apertada e grandes vencimentos de dívida". A Fitch observa que o caixa disponível caiu para 60 bilhões de yuans (US$ 8,5 bilhões) no fim de setembro, ante 69 bilhões de yuans (US$ 9,8 bilhões) em junho, acrescentando que "a maior parte do caixa é composta por recursos de pré-vendas". A empresa enfrenta vencimentos de cerca de US$ 852 milhões em dezembro de 2025 e outros US$ 1,7 bilhão em 2026, e pode não conseguir honrá-los sem apoio do acionista.

A agência também projeta que o "fluxo de caixa livre (FCF) permanecerá negativo em 2025 e 2026", mesmo com vendas de ativos, e reforça que a China Vanke é avaliada "em base standalone", apesar do apoio financeiro do acionista Shenzhen Metro Group.

