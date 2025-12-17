FGV: IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de dezembro, informou nesta quarta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo arrefeceu o ritmo de alta, de 0,26% para 0,24%, na passagem da primeira quadrissemana de dezembro para a segunda.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Brasília (0,97% para 0,80%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,32% para 0,20%), São Paulo (0,07% para 0,02%) e Belo Horizonte (0,14% para 0,12%).