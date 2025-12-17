FGV: IGP-M arrefece a 0,14% na 2ª prévia de dezembro, após subir 0,32% em novembro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,14% na segunda prévia de dezembro, após ter subido 0,32% na mesma leitura de novembro, divulgou nesta quarta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O alívio foi puxado pelo alívio no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que passou de alta de 0,36% em novembro para 0,12% agora. Também houve moderação no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que passou de 0,23% para 0,18%, e no Índice Nacional de Custo da Construção (0,27% para 0,22%).