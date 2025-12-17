Fed revela novas diretrizes em tentativa de impulsionar a inovação bancária

O Conselho do Federal Reserve (Fed) retirou nesta quarta-feira, 17, uma nota de política de 2023 e emitiu uma nova declaração referente ao tratamento de certos bancos supervisionados pelo Conselho que facilita a inovação responsável.

Em 2023, o Fed emitiu uma declaração que limitava os bancos membros estaduais supervisionados pelo Conselho às mesmas atividades permitidas para bancos supervisionados por outras agências reguladoras bancárias federais. Desde que ela foi publicada, o sistema financeiro e a compreensão do banco central sobre produtos e serviços inovadores evoluíram.