Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,79%

Pontos: 157.327,26

Máxima de +0,02% : 158.611 pontos

Mínima de -1,4% : 156.351 pontos

Volume: R$ 32,85 bilhões

Variação em 2025: 30,8%

Variação no mês: -1,1%

Dow Jones: -0,47%

Pontos: 47.885,97

Nasdaq: -1,81%

Pontos: 22.693,32

Ibovespa Futuro: -0,2%

Pontos: 157.140

Máxima (pontos): 158.290

Mínima (pontos): 156.235

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,97

Variação: -0,89%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,08

Variação: +1,11%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,25

Variação: -0,82%

Ambev ON

Preço: R$ 14,02

Variação: -0,99%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,53

Variação: +0,68%

Vale PNA

Preço: R$ 70,17

Variação: +1,27%

Vale ON

Preço: R$ 70,17

Variação: +1,27%

Itausa PN

Preço: R$ 11,53

Variação: -0,6%

Global 40

Cotação: 705,903 centavos de dólar

Variação: +0,63%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,5223

Venda: R$ 5,5233

Variação: +1,1%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,67

Venda: R$ 5,77

Variação: +1,49%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,5087

Venda: R$ 5,5093

Variação: +1,08%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,6500

Venda: R$ 5,7400

Variação: +1,56%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,5335

Variação: +0,10%

- Euro

Compra: US$ 1,1739 (às 18h30)

Venda: US$ 1,174 (às 18h30)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,4860

Venda: R$ 6,4870

Variação: +0,98%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6400

Variação: -0,3%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.373,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,96%

