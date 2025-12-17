Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,79%
Pontos: 157.327,26
Máxima de +0,02% : 158.611 pontos
Mínima de -1,4% : 156.351 pontos
Volume: R$ 32,85 bilhões
Variação em 2025: 30,8%
Variação no mês: -1,1%
Dow Jones: -0,47%
Pontos: 47.885,97
Nasdaq: -1,81%
Pontos: 22.693,32
Ibovespa Futuro: -0,2%
Pontos: 157.140
Máxima (pontos): 158.290
Mínima (pontos): 156.235
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,97
Variação: -0,89%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,08
Variação: +1,11%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,25
Variação: -0,82%
Ambev ON
Preço: R$ 14,02
Variação: -0,99%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,53
Variação: +0,68%
Vale PNA
Preço: R$ 70,17
Variação: +1,27%
Vale ON
Preço: R$ 70,17
Variação: +1,27%
Itausa PN
Preço: R$ 11,53
Variação: -0,6%
Global 40
Cotação: 705,903 centavos de dólar
Variação: +0,63%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,5223
Venda: R$ 5,5233
Variação: +1,1%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,67
Venda: R$ 5,77
Variação: +1,49%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,5087
Venda: R$ 5,5093
Variação: +1,08%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,6500
Venda: R$ 5,7400
Variação: +1,56%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,5335
Variação: +0,10%
- Euro
Compra: US$ 1,1739 (às 18h30)
Venda: US$ 1,174 (às 18h30)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,4860
Venda: R$ 6,4870
Variação: +0,98%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5300
Venda: R$ 6,6400
Variação: -0,3%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.373,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,96%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente