Ex-diretor de RI da Cemig fecha acordo de R$ 705 mil com a CVM em caso de vazamento de notícia

O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aceitou o acordo de R$ 705 mil proposto por Leonardo George de Magalhães, ex-diretor de Relações com Investidores (DRI) da Cemig, para encerrar processo relacionado a um vazamento de notícias sobre a eventual federalização da companhia.

O caso se originou em 18 de novembro de 2023, quando circulou na mídia a informação de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estaria articulando a federalização da Cemig para abater dívidas de Minas Gerais. Nos dias seguintes, houve troca de ofícios da reguladora solicitando esclarecimentos da companhia e mais notícias publicadas na mídia sobre o tema.