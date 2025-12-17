Estoques de petróleo nos EUA caem 1,274 milhão de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 1,274 milhão de barris, a 424,417 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,9 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram 4,808 milhões de barris, a 225,627 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1,2 milhão. Já os estoques de destilados aumentaram em 1,712 milhão de barris, a 118,5 milhões de barris, contrariando queda esperada de 300 mil barris.