Dólar sobe por cautela geopolítica e antes de falas de membros do Fed

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 17, rodando perto de R$ 5,49 por volta das 9h30, alinhado à valorização externa da divisa americana frente a seus pares fortes e várias divisas emergentes ligadas a commodities. Os retornos dos Treasuries também avançam. Investidores precificam alta de cerca de 2% do petróleo com a escalada das tensões entre o governo de Donald Trump e a Venezuela e aguardam nesta quarta fala de três membros do Fed em véspera da divulgação do índice de inflação ao consumidor nos EUA (na quinta, 18). São aguardados o diretor Christopher Waller (10h15); o presidente do Fed de NY, John Williams (11h05); e o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic (14h30).

Na noite de terça-feira, 16, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o bloqueio total de petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, elevando preocupações com a oferta global. Trump fará discurso à nação às 23h. Na agenda local, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,14% na segunda prévia de dezembro, após ter subido 0,32% na mesma leitura de novembro, divulgou a FGV. O IPC-S desacelerou de 0,26% para 0,24% na segunda quadrissemana de dezembro, com arrefecimento em quatro das sete capitais pesquisadas. O presidente Lula faz nesta quarta a última reunião ministerial de 2025, com balanço do governo, destaque para a isenção do IR até R$ 5 mil e discussão sobre a saída de ministros que disputarão as eleições de 2026. A crise financeira dos Correios já afeta o Postal Saúde, com cancelamento de consultas, descredenciamento de hospitais e dificuldades de autorização. A dívida da estatal com o plano chegou a R$ 740 milhões em setembro, mais que o dobro de dezembro de 2024. O Índice Geral de Reclamações da ANS dobrou desde fevereiro, embora a empresa diga atuar para manter o atendimento.