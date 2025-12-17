Diretor do Fed diz que mercado de trabalho é fraco e minimiza efeito de tarifas na inflação

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller afirmou, , ao participar de rodada de perguntas e respostas no Summit de CEOs da Unidade de Yale nesta quarta-feira, 17, que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está "muito fraco" e que o atual crescimento atual do payroll "não é bom". Por outro lado, na avaliação dele, por mais que a inflação esteja acima da meta de 2%, não é uma questão de preocupação.

"Os EUA registram crescimento de empregos próximo de zero, isso não é bom, mas os cortes nos juros ajudaram o mercado de trabalho", disse ele. "A inflação está bem ancorada perto de 2%, sob controle - e a manteremos controlada - e deve diminuir nos próximos meses", acrescentou, ao projetar que não deve acontecer uma nova aceleração da inflação.