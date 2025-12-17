Corte linear de benefícios fiscais e alta de tributação em JCP afetam expansão da indústria

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou que o projeto de lei que reduz benefícios fiscais em 10%, recuperando ainda pontos da chamada "taxação BBB" (bancos, bets e bilionários), compromete a capacidade de crescimento da indústria. "Ajuste das contas públicas continua recaindo sobre o setor produtivo, enquanto despesas seguem trajetória de alta", criticou a entidade, em nota. A CNI sustentou que o Poder Executivo deveria atuar para conter o crescimento dos gastos, "mas essa não é a sinalização para 2026, quando as despesas federais devem ter crescimento real de 4,6%".

Aprovado na madrugada desta quarta-feira, 17, pela Câmara, o projeto está agora na pauta do plenário do Senado, onde há expectativa de votação na noite desta quarta-feira, 17. Além de reduzir em 10% os benefícios fiscais federais de diversos setores, o texto aumenta para 17,5% a tributação dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). Relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o texto alterou o limite de receita bruta para o aumento da presunção de lucro, que também foi acrescido em 10%. Esse limiar passou de R$ 1,2 milhão para R$ 5 milhões. Especificamente sobre o aumento da tributação de JCP, a entidade da indústria disse que essa mudança deve desestimular o investimento do setor produtivo e diminuir a possibilidade de crescimento da economia, considerando "um cenário de taxa de juros extremamente elevada", em que o financiamento com recursos de terceiros, via sistema financeiro, é "extremamente oneroso para as empresas". A entidade se disse defensora de uma avaliação dos incentivos fiscais, mas frisou que acredita que uma revisão deve ser feita individualmente, "de modo que seja possível identificar a necessidade e eficiência de cada um deles".