Cautela dita alta das taxas futuras de juros

Autor Agência Estado
Os juros futuros sobem em todos os vencimentos, com inclinação da curva na manhã desta quarta-feira, 17, em meio à cautela que coloca juros dos Treasuries e dólar em alta. O movimento ocorre diante da disparada de mais de 2% do petróleo após a ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, de bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela.

"O ambiente político segue determinante para o preço dos ativos locais, após a pesquisa provocar uma reprecificação abrupta em todos os mercados. Para completar, o mercado enfrenta mais um dia robusto de emissões corporativas, somando aproximadamente R$ 3,5 bilhões, com indexadores concentrados entre NTN-B 2032 e 2050", diz relatório de Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,765%, de 13,672% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,245%, de 13,099%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,520%, de 13,386% no ajuste de terça-feira (16).

