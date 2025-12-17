Cautela dita alta das taxas futuras de juros

Os juros futuros sobem em todos os vencimentos, com inclinação da curva na manhã desta quarta-feira, 17, em meio à cautela que coloca juros dos Treasuries e dólar em alta. O movimento ocorre diante da disparada de mais de 2% do petróleo após a ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, de bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela.

"O ambiente político segue determinante para o preço dos ativos locais, após a pesquisa provocar uma reprecificação abrupta em todos os mercados. Para completar, o mercado enfrenta mais um dia robusto de emissões corporativas, somando aproximadamente R$ 3,5 bilhões, com indexadores concentrados entre NTN-B 2032 e 2050", diz relatório de Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.