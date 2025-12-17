Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem com Londres em destaque após alívio do CPI selar corte de juros pelo BoE

Por Patricia Lara

São Paulo, 17/12/2025 - As bolsas europeias sobem nesta quarta-feira, com o mercado de Londres ostentando ganho de cerca de 1,6%, após a inflação ao consumidor ter uma desaceleração mais intensa do que a esperada. O dado reforça a expectativa de flexibilização monetária pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira.

Por volta das 7h31 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,5%, aos 582,58 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,14%. Londres avançava 1,7% e Paris rondava a estabilidade, com variação negativa de 0,03%. Os mercados de Milão e Lisboa avançavam 0,6%. Madri marcava alta de 0,5%.

O Société Generale observa que a primeira queda nos preços ao consumidor no Reino Unido em novembro desde janeiro foi uma surpresa e traz um otimismo festivo para os títulos do governo britânico (Gilts). "Os dados tornam o corte de juros do Banco da Inglaterra amanhã uma formalidade", diz o banco.

Os ganhos londrinos também eram impulsionados pela Shell (2,4%), após o petróleo subir sob efeito de bloqueio total pelos EUA de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela. Em Paris, a TotalEnergies avançava 1,6%.

A Diageo subia 0,5% em Londres após anunciar a venda de suas participações majoritárias em duas empresas de bebidas quenianas para a cervejaria japonesa Asahi, por cerca de US$ 2,3 bilhões.

A Enel cedia 0,9% em Milão. A Enel São Paulo informou na noite de ontem que, até o momento, não foi formalmente comunicada sobre qualquer ato administrativo ou instauração de procedimento em relação à sua concessão por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), relacionado a notícias de que o órgão regulador já teria iniciado o processo para romper o contrato de concessão da empresa.

Além do CPI britânico, o índice referente à zona do euro mostrou que a taxa anual ficou abaixo da previsão e da prévia. Na Alemanha, o índice Ifo frustrou. Os dados econômicos não justificam qualquer mudança na política monetária do Banco Central Europeu, afirma James Mashiter, da SEI, em nota. O BCE decide também na quinta-feira.

Contato: [email protected]

