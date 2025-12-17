Bolsas da Europa sobem com Londres em destaque após alívio do CPI selar corte de juros pelo BoE

São Paulo, 17/12/2025 - As bolsas europeias sobem nesta quarta-feira, com o mercado de Londres ostentando ganho de cerca de 1,6%, após a inflação ao consumidor ter uma desaceleração mais intensa do que a esperada. O dado reforça a expectativa de flexibilização monetária pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira.

Por volta das 7h31 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,5%, aos 582,58 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,14%. Londres avançava 1,7% e Paris rondava a estabilidade, com variação negativa de 0,03%. Os mercados de Milão e Lisboa avançavam 0,6%. Madri marcava alta de 0,5%.

O Société Generale observa que a primeira queda nos preços ao consumidor no Reino Unido em novembro desde janeiro foi uma surpresa e traz um otimismo festivo para os títulos do governo britânico (Gilts). "Os dados tornam o corte de juros do Banco da Inglaterra amanhã uma formalidade", diz o banco.

Os ganhos londrinos também eram impulsionados pela Shell (2,4%), após o petróleo subir sob efeito de bloqueio total pelos EUA de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela. Em Paris, a TotalEnergies avançava 1,6%.

A Diageo subia 0,5% em Londres após anunciar a venda de suas participações majoritárias em duas empresas de bebidas quenianas para a cervejaria japonesa Asahi, por cerca de US$ 2,3 bilhões.