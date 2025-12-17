Bolsas da Europa fecham sem direção única, com expectativas para decisão de juros do BCE e BoE

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 17, enquanto os investidores se mantêm em compasso de espera para a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), que acontecerão durante a manhã de quinta-feira. Os ganhos foram liderados pela Bolsa de Londres, cujo índice FTSE 100 fechou em alta de 0,92%, aos 9.774,32 pontos, depois de a leitura da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) reforçar a expectativa de flexibilização monetária britânica. Em Frankfurt, o DAX cedeu 0,50%, a 23.955,71 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,25%, a 8.086,05 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,25%, a 44.099,48 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou 0,08%, a 16.935,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou alta de 0,10%, a 8.070,37 pontos. As cotações são preliminares.

A taxa anual do CPI do Reino Unido desacelerou para 3,2% em novembro, abaixo da expectativa de analistas. Para a Capital Economics, a queda acentuada no dado "certamente" fará com que o presidente do BoE, Andrew Bailey, "antecipe o presente de Natal" e corte os juros. Segundo consenso de bancos e consultorias consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a redução dos juros deve ser justificada pelo processo de desinflação. Diante do cenário, os papéis de bancos britânicos saltaram na sessão. O Barclays avançou 1,8%, o HSBC ganhou 2,7%, o NatWest subiu quase 1% e o Lloys registrou alta de 1,1%. Também na quinta, o BCE anunciará a última decisão de juros do ano e é esperado que a instituição chefiada por Christine Lagarde mantenha os juros nos níveis atuais pela quarta vez consecutiva. Por outro lado, segundo especialistas ouvidos pela Broadcast, podem haver comentários sobre um possível aumento nos juros no próximo ano. Dentre outras ações em destaque, a empresa britânica de poupança para aposentadoria Phoenix Group saltou perto de 3,6% e a construtora Barratt Redrow avançou 3,9%. A gigante de bebidas Diageo recuou 0,1%, depois de anunciar a venda de sua participação na East African Breweries para a japonesa Asahi Holdings.