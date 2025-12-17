Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta em dia de salto da MetaX em estreia em Xangai

Autor Agência Estado
Por Patricia Lara

São Paulo, 17/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, em uma sessão de holofotes voltados para a estreia da MetaX Integrated Circuits, que registrou valorização de quase 700% em sua estreia em Xangai diante do entusiasmo dos investidores por fabricantes de chips de inteligência artificial.

A MetaX subiu 693% após a companhia levantar US$ 596 milhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Outras ações que entraram em negociação nas bolsas da região não exibiram a mesma exuberância. A plataforma de criptomoeda Hashkey caiu cerca de 3% em Hong Kong, após arrecadar US$ 206 milhões no IPO. O SBI Shinsei Bank voltou ao mercado e fechou com ganho de 12% em Tóquio, após sua oferta de ações levantar US$ 2,4 bilhões.

Entre os índices referenciais da região, o Nikkei fechou em alta de 0,3%, aos 49.512,28 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,2%, fechando em 3.870,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou ganho de 1,7%, aos 2.458,15 pontos.

Em Seul, o Kospi terminou o dia com avanço de 1,4%, aos 4.056,41 pontos.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, encerrou o pregão em alta de 0,9%, a 25.468,78 pontos. As ações da Guoxia Technology caiu 9% após disparar ontem em sua estreia na Bolsa de Hong Kong, após a oferta pública inicial (IPO) da empresa de energia renovável atrair uma demanda esmagadora dos investidores.

Em Taiwan, o índice Taiex ficou estável, a 27.525,17 pontos.

Em decisões de política monetária na região, o Banco Central da Tailândia retomou o corte de juros, aproveitando a última oportunidade do ano para dar algum suporte a uma economia frágil. O banco central da Indonésia manteve as taxas de juros inalteradas, como amplamente esperado, abstendo-se de afrouxar a política monetária como parte de seu compromisso de estabilizar a rupia.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,16% em Sydney, a 8.585,20 pontos.

Contato: [email protected]

