Amazon discute investimento de US$ 10 bi na OpenAI atrelado a uso de chips Trainium

OpenAI e Amazon já são parceiras: em novembro, as duas empresas firmaram um acordo de US$ 38 bilhões para que a Amazon Web Services (AWS) forneça infraestrutura para cargas de trabalho de inteligência artificial (IA). No entanto, esse acordo se baseava no uso de chips da Nvidia, e não dos processadores Trainium da própria Amazon.

A Amazon.com está discutindo um possível investimento de cerca de US$ 10 bilhões na OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, segundo o veículo especializado em tecnologia The Information . A parceria pode ser uma má notícia para fabricantes de chips como Nvidia e Broadcom. Segundo a reportagem, o investimento da Amazon estaria atrelado a um acordo para que a OpenAI passe a usar os chips Trainium, desenvolvidos internamente pela gigante do comércio eletrônico.

Os chips Trainium têm sido um projeto importante para a Amazon, que busca evitar dependência excessiva de hardware caro da Nvidia. No início deste mês, a empresa afirmou que "UltraServers" equipados com até 144 chips Trainium 3 próprios já estão disponíveis, oferecendo mais de quatro vezes o desempenho computacional da geração anterior.

Ainda assim, há dúvidas sobre quantos clientes externos estão dispostos a utilizar o hardware Trainium. Trazer a OpenAI - uma das maiores compradoras de hardware de IA do setor - seria um grande trunfo para a Amazon, mesmo ao custo de um investimento de US$ 10 bilhões, que, segundo reportagens, avaliaria a OpenAI em mais de US$ 500 bilhões.

Um acordo desse tipo reduziria, em tese, o espaço para gastos da OpenAI com chips da Nvidia, assim como com as Tensor Processing Units desenvolvidas em conjunto por Broadcom e Google. Por outro lado, mais compras de hardware Trainium poderiam ser uma boa notícia para a Marvell Technology, designer de chips personalizados que trabalhou em gerações anteriores desses processadores. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado