ACSP: 41,1% dos brasileiros pretendem gastar menos no Natal de 2025 do que no do ano passado

Pesquisa nacional de intenção de compras para o Natal, realizada pela PiniOn, a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), indica que 41,1% dos brasileiros desejam gastar menos com presentes de Natal neste ano, na comparação com 2024. Para 36,2% dos entrevistados, porém, a ideia é gastar mais do que no ano passado.

A pesquisa ouviu 1.682 pessoas, das quais 45,6% planejam comprar presentes até o final do ano. Outros 34,5% dizem não ter intenção de presentear, enquanto 19,8% permanecem indecisos.