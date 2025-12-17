Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ACSP: 41,1% dos brasileiros pretendem gastar menos no Natal de 2025 do que no do ano passado

Pesquisa nacional de intenção de compras para o Natal, realizada pela PiniOn, a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), indica que 41,1% dos brasileiros desejam gastar menos com presentes de Natal neste ano, na comparação com 2024. Para 36,2% dos entrevistados, porém, a ideia é gastar mais do que no ano passado.

A pesquisa ouviu 1.682 pessoas, das quais 45,6% planejam comprar presentes até o final do ano. Outros 34,5% dizem não ter intenção de presentear, enquanto 19,8% permanecem indecisos.

Em relação ao nível dos gastos, a maioria (66,3%) planeja comprar presentes que custam entre R$ 50 e R$ 600. A opção por realizar compras em grandes redes de varejo foi citada por 46,5% dos entrevistados e na modalidade presencial (48,1%).

Vestuário, calçados e acessórios lideram a lista de presentes de Natal (45,5%). Somados a joias, bijuterias e perfumes, esses itens respondem por 83,1% das intenções de compra.

