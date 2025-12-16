Zona do euro: PMI composto (preliminar) cai a 51,9 em dezembro, abaixo da previsão

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 52,8 em novembro para 51,9 na preliminar de dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura ficou abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, que era de 52,2.

O PMI de serviços passou de 53,6 para 52,6 no mesmo período, também abaixo da estimativa de 53,1. Em relação ao industrial, o PMI teve igualmente piora, passando de 49,6 para 49,2, O nível ficou abaixo do patamar esperado de 49,6.