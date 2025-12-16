Vendas no varejo dos EUA ficam estáveis em outubro ante setembro

As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram variação zero em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 16. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% das vendas.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram alta de 0,4% no confronto mensal de outubro.