Taxas de juros sobem com dólar e após ata do Copom

Os juros futuros sobem em toda a curva na manhã desta terça-feira, 16, em linha com o dólar. Os curtos também avançam, porém o movimento é mais contido após a leitura da ata do Comitê de Política Monetária (Copom).

Para a Warren Investimentos, a ata foi dura e reduz a chance de cortes na Selic em janeiro. Para a Ativa Investimentos, a ata veio neutra e não altera cenário de redução de juros apenas em abril. Já o BGC Liquidez avalia que a ata "dá todos os fatores pra o BC iniciar corte da Selic em janeiro".