Taxa de desemprego dos EUA sobe a 4,6% em novembro; país eliminou 105 mil vagas em outubro

A taxa de desemprego dos EUA subiu para 4,6% em novembro, ante 4,4% em setembro, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta terça-feira, 16. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast esperavam manutenção em 4,4%.

O Departamento do Trabalho ainda trouxe dados preliminares do mês de outubro, com retração de 105 mil vagas no mês.