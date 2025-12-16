Remessas globais de smartphones devem cair 2,1% em 2026, mostra pesquisa

Os aumentos nos preços da Memória de Acesso Aleatório Dinâmica (DRAM) já elevaram os custos de componentes (BOM) de smartphones de entrada, intermediários e de ponta em cerca de 25%, 15% e 10%, respectivamente, segundo a pesquisa, que espera impactos adicionais nos custos na faixa de 10% a 15% até o segundo trimestre de 2026.

As remessas globais de smartphones em 2026 devem diminuir 2,1% devido ao aumento dos custos de memória, segundo pesquisa da Counterpoint publicada nesta terça-feira, 16. O número representa uma revisão de baixa de 2,6 pontos porcentuais da previsão anterior, com as fabricantes chinesas apresentando as maiores revisões para baixo.

"O que estamos vendo agora é o segmento de baixo custo do mercado (abaixo de US$ 200) sendo o mais afetado, com os custos da lista de materiais (BOM) aumentando de 20% a 30% desde o início do ano", disse o diretor de Pesquisa da empresa, MS Hwang. "Os segmentos de médio e alto padrão do mercado registraram aumentos de preços de 10% a 15%", acrescentou.

Ainda, de acordo com outro relatório da Counterpoint sobre soluções de memória para inteligência artificial (IA), os preços da memória podem subir mais 40% até o segundo trimestre de 2026, resultando em um aumento nos custos da lista de materiais entre 8% e mais de 15% acima dos níveis elevados atuais.

Os fabricantes de smartphones mais bem posicionados para enfrentar a escassez de suprimentos serão aqueles com escala, portfólios de produtos amplos (especialmente no segmento premium) e forte integração vertical.

"Apple e Samsung estão em melhor posição para enfrentar os próximos trimestres", disse o analista sênior Yang Wang. "Mas será difícil para outros que não têm tanta margem de manobra para gerenciar a participação de mercado em relação às margens de lucro. Veremos isso se desenrolar, especialmente com os fabricantes chineses, ao longo do ano."