Reino Unido: taxa de desemprego sobe a 5,1% nos 3 meses até outubro e salários avançam 4,6%

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 5,1% nos três meses até outubro, ante 5% no trimestre até setembro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 16, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado, que veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, é o mais alto desde janeiro de 2021, quando o mercado de trabalho britânico estava sob os efeitos da pandemia de covid-19.

O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou acréscimo anual de 4,6% no trimestre até outubro, desacelerando ante ganho de 4,7% observado nos três meses até setembro.