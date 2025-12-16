Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido: taxa de desemprego sobe a 5,1% nos 3 meses até outubro e salários avançam 4,6%

Reino Unido: taxa de desemprego sobe a 5,1% nos 3 meses até outubro e salários avançam 4,6%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 5,1% nos três meses até outubro, ante 5% no trimestre até setembro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 16, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado, que veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, é o mais alto desde janeiro de 2021, quando o mercado de trabalho britânico estava sob os efeitos da pandemia de covid-19.

O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou acréscimo anual de 4,6% no trimestre até outubro, desacelerando ante ganho de 4,7% observado nos três meses até setembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar