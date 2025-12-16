Reino Unido: PMI composto (preliminar) sobe a 52,1 em dezembro, diz S&P Global
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 51,2 em novembro para 52,1, segundo dado preliminar publicado nesta terça0feira, 16, pela S&P Global. O resultado ficou próximo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam uma alta a 52 neste mês.
No setor de serviços, o PMI do Reino Unido passou de 51,3 para 52,1, acima do 51,8 projetado pelos analistas. O índice referencial do setor industrial subiu de 50,2 para 51,2, também acima do patamar de 50,2 esperado.
PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.