Reino Unido: PMI composto (preliminar) sobe a 52,1 em dezembro, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 51,2 em novembro para 52,1, segundo dado preliminar publicado nesta terça0feira, 16, pela S&P Global. O resultado ficou próximo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam uma alta a 52 neste mês.

No setor de serviços, o PMI do Reino Unido passou de 51,3 para 52,1, acima do 51,8 projetado pelos analistas. O índice referencial do setor industrial subiu de 50,2 para 51,2, também acima do patamar de 50,2 esperado.