PMI de serviços dos EUA cai a 52,9 em dezembro, menor nível em 6 meses

PMI de serviços dos EUA cai a 52,9 em dezembro, menor nível em 6 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 54,1 em novembro para 52,9 em dezembro, atingindo o menor nível em seis meses, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta terça-feira, 16. O resultado demonstrou queda mais intensa que a esperada por analistas consultados pelo Wall Street Journal, a 54.

Já o PMI do setor industrial arrefeceu de 52,2 em novembro para 51,8 em dezembro, o menor nível em cinco meses. A expectativa era de alta a 52,5.

O PMI composto, que engloba serviços e indústria, recuou de 54,2 para 53 no período, também na mínima em seis meses. Números acima de 50 sinalizam que a atividade está em expansão.

