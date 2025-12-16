PMI de serviços dos EUA cai a 52,9 em dezembro, menor nível em 6 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 54,1 em novembro para 52,9 em dezembro, atingindo o menor nível em seis meses, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta terça-feira, 16. O resultado demonstrou queda mais intensa que a esperada por analistas consultados pelo Wall Street Journal, a 54.

Já o PMI do setor industrial arrefeceu de 52,2 em novembro para 51,8 em dezembro, o menor nível em cinco meses. A expectativa era de alta a 52,5.