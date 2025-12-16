PIB da Argentina cresce 0,3% no 3º tri ante 2º tri e 3,3% na comparação anual

Das 17 segmentações analisadas, 12 registraram alta anual no período.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina avançou 3,3% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024, segundo dado final divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec) do país. Na comparação com o trimestre anterior, houve alta de 0,3%, com ajustes sazonais.

Em destaque, estão os setores de intermediação financeira (28,4%), exploração de minas e pedreiras (10,3%) e impostos líquidos de subsídios (8,9%).

Na outra ponta, a área de pesca caiu 20,2%.