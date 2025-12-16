Leilão para escolha do novo operador dos trens urbanos do Rio será em janeiro de 2026

A Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) divulgaram nesta terça-feira (16) que concluíram o edital, que será divulgado pela Justiça, dentro da ação de recuperação judicial da SuperVia.

Um leilão judicial para a escolha do novo operador dos trens urbanos do Rio de Janeiro foi marcado para 27 de janeiro de 2026. O certame dará, ao futuro operador, permissão para gerenciar o sistema pelo prazo de cinco anos. O contrato, em modelo de permissão, é para substituir a companhia SuperVia.

A remuneração da empresa passará a ser por quilômetro rodado e não mais pela quantidade de passageiros. Conforme o edital, o contrato poderá ser renovado por mais cinco anos e o novo operador poderá assumir o sistema sem ter que administrar as dívidas e processos judiciais da SuperVia. A chamada Unidade Produtiva Isolada Ferroviária (U.P.I Ferroviária) faz parte do aditivo ao plano de recuperação judicial da SuperVia, homologado pelo juízo da 6ª Vara Empresarial da Capital. O aditivo também estabelece a criação de um fundo - que será gerido pelo administrador judicial.

Em nota, o governo do Estado disse que o novo modelo de operação é focado na qualidade do serviço e o pagamento por quilômetro rodado e as metas claras de desempenho dão maior previsibilidade no controle das tarifas, reduzindo os pedidos de reequilíbrio contratual por queda de demanda.