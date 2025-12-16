Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leilão para escolha do novo operador dos trens urbanos do Rio será em janeiro de 2026

Autor Agência Estado
Um leilão judicial para a escolha do novo operador dos trens urbanos do Rio de Janeiro foi marcado para 27 de janeiro de 2026. O certame dará, ao futuro operador, permissão para gerenciar o sistema pelo prazo de cinco anos. O contrato, em modelo de permissão, é para substituir a companhia SuperVia.

A Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) divulgaram nesta terça-feira (16) que concluíram o edital, que será divulgado pela Justiça, dentro da ação de recuperação judicial da SuperVia.

A remuneração da empresa passará a ser por quilômetro rodado e não mais pela quantidade de passageiros. Conforme o edital, o contrato poderá ser renovado por mais cinco anos e o novo operador poderá assumir o sistema sem ter que administrar as dívidas e processos judiciais da SuperVia. A chamada Unidade Produtiva Isolada Ferroviária (U.P.I Ferroviária) faz parte do aditivo ao plano de recuperação judicial da SuperVia, homologado pelo juízo da 6ª Vara Empresarial da Capital. O aditivo também estabelece a criação de um fundo - que será gerido pelo administrador judicial.

Em nota, o governo do Estado disse que o novo modelo de operação é focado na qualidade do serviço e o pagamento por quilômetro rodado e as metas claras de desempenho dão maior previsibilidade no controle das tarifas, reduzindo os pedidos de reequilíbrio contratual por queda de demanda.

