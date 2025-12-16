Hapvida inaugura quatro novas unidades em São Paulo e uma em Campinas
A Hapvida avançou com seu plano de expansão e inaugurou este mês cinco novas clínicas, sendo quatro na capital paulista e uma em Campinas. A expectativa da empresa é atender 9,6 mil pacientes por mês.
Em São Paulo, a empresa colocou em funcionamento uma clínica no Itam Bibi, na Mooca, Interlagos e sua mega unidade na Vila Mazzei. Esta última será referência para cardiologia, clínico geral, dermatologia clínica e cirúrgica, ginecologia clínica, ortopedia e traumatologia, pediatria, psiquiatria, pneumologia, reumatologia, gastroenterologia, endocrinologia e metabolismo.
Já a unidade de Campinas tem 10 consultórios e capacidade para atender até 8,8 mil pacientes mensais. Entre as especialidades médicas estão gastroenterologia, dermatologia clínica e cirúrgica, ginecologia clínica, obstetrícia/pré-natal, neurologia, procedimentos cirurgia geral e procedimentos dermatológicos. O beneficiário poderá também realizar na unidade a coleta laboratorial e papanicolau.