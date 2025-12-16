Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Glencore reforça presença no Peru com aquisição do projeto Quechua

Autor Agência Estado
A Glencore informou que sua unidade peruana, a Glencore Peru Holding, adquiriu 100% das ações da Compañía Minera Quechua, incluindo a propriedade integral do projeto de cobre Quechua, localizado em Espinar, Cusco, segundo comunicado publicado nesta terça-feira, 16.

Segundo o líder industrial de cobre da Glencore, Jon Evans, a região é altamente mineralizada e oferece potencial de crescimento em volume e longevidade.

Para o diretor de Operações da Glencore para a América do Sul, Luis Rivera, a adição do projeto Quechua ao portfólio expande ainda mais o investimento em Espinar. "Mais importante ainda, o projeto tem potencial para dar suporte à nossa mina em Antapaccay, dada a sua proximidade com a operação e com o projeto Coroccohuayco", acrescentou.

