Glencore reforça presença no Peru com aquisição do projeto Quechua

A Glencore informou que sua unidade peruana, a Glencore Peru Holding, adquiriu 100% das ações da Compañía Minera Quechua, incluindo a propriedade integral do projeto de cobre Quechua, localizado em Espinar, Cusco, segundo comunicado publicado nesta terça-feira, 16.

Segundo o líder industrial de cobre da Glencore, Jon Evans, a região é altamente mineralizada e oferece potencial de crescimento em volume e longevidade.