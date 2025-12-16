Fortuna de Musk bate recorde e chega a inédito valor de R$ 3,2 trilhões, afirma Forbes

A fortuna do CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, chegou a US$ 677 bilhões (cerca de R$ 3,65 trilhões na cotação atual) nesta segunda-feira, 15, segundo a revista Forbes. Com isso, Musk se tornou a primeira pessoa da história a ter um patrimônio de US$ 600 bilhões (R$ 3,24 trilhões) ou mais. Antes dele, ninguém havia ultrapassado sequer a marca de US$ 500 bilhões (R$ 2,7 trilhões). Segundo a revista, o salto na fortuna está relacionado a uma oferta de recompra de ações lançada pela SpaceX neste mês, que elevou o valor da empresa para US$ 800 bilhões (R$ 4,31 trilhões), o dobro dos US$ 400 bilhões (R$ 2,16 trilhões) registrados em agosto.

Musk detém 42% da SpaceX. Com a valorização da companhia, sua fortuna cresceu US$ 168 bilhões (R$ 905,9 bilhões), alcançando US$ 677 bilhões. Esse movimento ocorre em meio aos planos da empresa de abrir capital na bolsa de valores em 2026, o que pode elevar a avaliação da SpaceX para cerca de US$ 1,5 trilhão (R$ 8,09 trilhões), de acordo com um investidor ouvido pela Forbes. Hoje, o ativo mais valioso de Musk é sua participação na fabricante de foguetes, estimado em US$ 336 bilhões (R$ 1,81 trilhão). Já sua participação de 12% na Tesla é avaliada em US$ 197 bilhões (R$ 1,06 trilhão), sem considerar as opções de ações referentes ao bônus que recebeu como CEO em 2018, anuladas pela Justiça em janeiro de 2024, segundo a revista. O empresário recorreu da decisão, mas, mesmo se perder o processo, ainda pode se tornar o primeiro trilionário em dólar da história. Isso porque os acionistas da Tesla aprovaram um pacote de remuneração que pode render a Musk até US$ 1 trilhão (R$ 5,39 trilhões), caso consiga elevar o valor de mercado da empresa a US$ 8,5 trilhões (R$ 45,83 trilhões) e cumprir todos os 12 objetivos operacionais - que incluem metas ambiciosas, como uma frota ativa de 1 milhão de veículos - nos próximos 10 anos. A Forbes estima que Musk detenha 53% da xAI Holdings, empresa formada em março com a fusão da startup de inteligência artificial xAI com a rede social X. A participação de Musk é avaliada em US$ 60 bilhões (R$ 323,54 bilhões).

Esse é mais um dos recordes do empresário, que se tornou a pessoa mais rica do mundo pela primeira vez em janeiro de 2021, com uma fortuna de quase US$ 190 bilhões (R$ 1,02 trilhão). Em setembro do mesmo ano, ele se tornou a terceira pessoa a alcançar um patrimônio de US$ 200 bilhões (R$ 1,08 trilhão), se juntando ao fundador da Amazon, Jeff Bezos, e ao presidente e CEO do conglomerado de luxo LVMH, Bernard Arnault. Dois meses depois, ele chegou a US$ 300 bilhões (R$ 1,62 trilhão). Pouco mais de três anos depois, Musk atingiu US$ 400 bilhões (R$ 2,16 trilhões) e, há dois meses, ultrapassou a marca dos US$ 500 bilhões.