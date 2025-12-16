FGV: IPC-S desacelera a 0,24% na 2ª quadrissemana de dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) arrefeceu a 0,24% na segunda quadrissemana de dezembro, após avanço de 0,26% na quadrissemana anterior, conforme informações divulgadas nesta terça0feira, 16, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de hoje, o IPC-S acumula alta de 3,97% nos últimos 12 meses e no ano.

Houve moderação em três dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da primeira quadrissemana de dezembro para a segunda: Educação, Leitura e Recreação (2,21% para 1,88%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,17% para 0,03%) e Comunicação (0,10% para 0,06%).