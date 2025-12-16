Estratégia em curso assegura convergência da inflação à meta, diz ata do Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou nesta terça-feira (16) que a estratégia em curso, de manutenção da Selic em 15% "por período bastante prolongado", é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. "O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária", disse o colegiado, na ata da reunião de dezembro. O trecho reforçou a mensagem já transcrita no comunicado do encontro, publicado na última quarta-feira, 10.

O comitê voltou a enfatizar que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados. Disse também que "não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado". Assim como na ata anterior, afirmou que a manutenção da Selic em 15% é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. "Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego."