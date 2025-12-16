Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em ata, Copom fala pela 1ª vez em sinais de moderação no mercado de trabalho

O Comitê de Política Monetária (Copom) avalia, na ata da sua última reunião, publicada nesta terça-feira, 16, que o mercado de trabalho brasileiro continua "bastante apertado", embora com "sinais incipientes de desaquecimento". Essa é a primeira vez que o colegiado menciona uma desaceleração do setor nas suas comunicações oficiais, neste ciclo.

O colegiado destacou que continua acompanhando detidamente o comportamento do mercado de trabalho. Segundo a ata, o debate da última reunião, dos dias 9 e 10, enveredou por duas dimensões: uma conjuntural, buscando entender o aquecimento do setor e suas perspectivas, e uma estrutural, sobre como o mercado de trabalho se alterou e como cada mudança tem impactado indicadores e a sua interpretação.

"Concluiu-se que o mercado de trabalho está em patamar bastante apertado, que há sinais incipientes de desaquecimento e que a compreensão da separação entre fatores conjunturais e estruturais deve continuar a ser aprofundada, à luz de evidências que necessitam de tempo para uma análise mais robusta", diz o 6º parágrafo da ata.

