Dólar sobe com petróleo fraco e maior demanda; ata divide apostas de corte Selic

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 16, diante das perdas persistentes e ao redor de 1,5% do petróleo e uma demanda maior de fim de ano para remessas ao exterior. Investidores analisam a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC e as apostas de início de corte da Selic se mantêm difusas entre janeiro, março e, marginalmente, em abril.

Para a Warren Investimentos, a ata foi dura e reduz a chance de cortes na Selic em janeiro. Para a Ativa Investimentos, a ata veio neutra e não altera cenário de redução de juros apenas em abril. Já o BGC Liquidez avalia que a ata "dá todos os fatores pra o BC iniciar corte da Selic em janeiro". A ata do Copom retirou a avaliação de que o cenário inflacionário segue desafiador, reconhece a desinflação em curso e reduziu a percepção do risco externo, além de indicar melhora no processo de convergência da inflação à meta. Pela primeira vez, o Copom mencionou sinais iniciais de moderação no mercado de trabalho, embora ainda apertado. Apesar disso, o comitê reforçou o alerta fiscal, manteve postura vigilante e reiterou que pretende manter a Selic por "período bastante prolongado", sem descartar nova alta se necessário, já que as expectativas de inflação seguem acima da meta de 3%. O IPC-S arrefeceu a 0,24% na segunda quadrissemana de dezembro, após avanço de 0,26% na quadrissemana anterior, segundo a FGV. Com o resultado, o indicador de inflação acumula alta de 3,97% nos últimos 12 meses e no ano.