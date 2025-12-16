Demanda e custos operacionais pressionam Diesel S-10 no início de dezembro, mostra IPTL

O levantamento, com base nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados, aponta que o preço médio do S-10 foi de R$ 6,22.

O diesel S-10 subiu 0,16% no início de dezembro, sustentado por uma demanda mais intensa e por custos operacionais que seguem mais sensíveis, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). Já o diesel comum apresentou preço médio de R$ 6,18 (-0,16%) na primeira quinzena do mês.

A maioria das regiões seguiu a tendência nacional de leves altas, com destaque para o Nordeste, que apresentou a maior alta de 0,81% (com o preço médio atingindo R$ 6,25). No caso do diesel comum, o Sul se destacou com a maior queda do período, de 0,34% (R$5,95).

Na avaliação por Estados, os menores preços médios para ambos os tipos foram encontrados no Paraná: o diesel comum ficou em R$ 5,93, após redução de 0,34%, e o diesel S-10 registrou R$ 5,98, mesmo com leve alta de 0,34%.

A Paraíba, por sua vez, registrou a maior alta para o diesel comum, com o litro subindo 5,14% e passando a custar R$ 6,55, enquanto o diesel S-10 apresentou sua maior elevação no Piauí, de 1,58%, atingindo o preço médio de R$ 6,43.