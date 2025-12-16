Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselheiro da Casa Branca vê 'muito espaço' para mais cortes de juros pelo Fed, após payroll

Agência Estado
O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta terça-feira, 16, que há "muito espaço" para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar as taxas de juros, após a divulgação do payroll dos EUA. Segundo ele, o presidente norte-americano, Donald Trump "acha que as taxas de juros deveriam estar mais baixas" e, se estivesse no lugar dos dirigentes do banco central, "negociaria a redução das taxas com os outros membros". Ainda assim, Hassett ressaltou que a independência do Fed é "muito importante para o país".

Ao comentar o mercado de trabalho, em entrevista à CNBC, o assessor disse ver uma "trajetória sólida de alta" na criação de empregos no setor privado desde o início do atual governo. Para ele, o recente shutdown do governo federal "fez as empresas adiarem as contratações", mas a avaliação para o próximo ano segue positiva. "Estou bem otimista com os dados de emprego do país em 2026."

Sobre o Fed, disse que, se o ex-diretor Kevin Warsh for escolhido para presidir a instituição, o banco central estará "em ótimas mãos", acrescentando que o presidente anunciará seu indicado "em breve". O republicano deve escolher entre os dois "Kevins".

Segundo Hassett, o crescimento da produtividade deve ficar entre 2,5% e 3% por causa da inteligência artificial (IA), com impactos diretos sobre salários. "Trabalhadores treinados em IA estão aumentando sua produtividade e seus salários", disse. Na avaliação do assessor, a adoção da tecnologia deve impulsionar PIB, renda e demanda nos EUA, em um ambiente no qual o país tem "os melhores chips de IA do mundo", acrescentando que Trump "tem um plano para desenvolver data centers rapidamente no país".

Sobre crescimento econômico, Hassett afirmou que, olhando para o lado da oferta, o país precisa de uma expansão acima de 4% e minimizou riscos de perda de competitividade externa. Em outro fronte, Hassett afirmou que a Casa Branca "tem planos de contingência caso as tarifas sejam derrubadas pela Corte". Por fim, afirmou que o governo está "confiante de que não haverá outro shutdown em janeiro", embora esteja "sempre preparado" para esse cenário.

