Citi conclui venda de fatia de 25% no Banamex para bilionário Chico Pardo

A transação, anunciada em setembro, recebeu nesta terça-feira a aprovação dos reguladores financeiros e antitruste mexicanos necessários, atendendo a todas as condições de fechamento.

O Citi Bank anunciou nesta quarta-feira, 16, a conclusão bem-sucedida da venda de uma participação acionária de aproximadamente 25% no Grupo Financiero Banamex para uma empresa totalmente controlada por Fernando Chico Pardo e membros de sua família imediata. Como parte deste acordo, Chico Pardo se tornará o presidente do Banamex.

Presidente e CEO do Citi, Jane Fraser afirmou que a "transação avança nossa prioridade estratégica de desinvestir do Banamex e coloca-o nas mãos de um dos investidores mais bem-sucedidos do México", além de "redobrar" o compromisso do banco americano em investir no país para proporcionar "crescimento sustentado para clientes e acionistas".

Já Chico Pardo pontuou que inicia sua jornada como o "maior acionista privado individual do Banamex". "Tenho orgulho de liderar isso com meus filhos, garantindo que o Banamex permaneça um pilar do futuro do México", acrescentou.

Segundo o Citi, quaisquer decisões relacionadas ao cronograma e à estrutura da proposta de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Banamex continuarão a ser guiadas por vários fatores, incluindo condições de mercado e recebimento de aprovações regulatórias.