Caixa faz papel social com performance financeira de banco listado em Bolsa, diz Carlos Vieira

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse nesta terça-feira, 16 que o banco público atua com papel social, mas com performance financeira "compatível e, às vezes, superior" à dos pares listados em Bolsa. Ele discursou no encontro nacional de gestores da Caixa, um evento anual do banco, na capital federal.

"A Caixa vive, hoje, um acelerado processo de modernização e reposicionamento estratégico, sem jamais perder sua essência de banco social", disse Vieira. "Estamos demonstrando na prática que um banco 100% público pode, e possui, a maior carteira e crédito do Sistema Financeiro Nacional, com quase R$ 1,4 trilhão concedidos em crédito."