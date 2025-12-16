Bolsas da Europa têm desempenhos distintos antes de dados nos EUA e decisões de BCs

São Paulo, 16/12/2025 - As bolsas europeias têm performances distintas, com Londres e Frankfurt pressionados, antes de decisões de Bancos Centrais da região e dados nos Estados Unidos, enquanto investidores ponderam indicadores mistos da zona do euro e economias regionais.

Por volta das 7h43 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,08%, aos 582,14 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt recuava 0,31%. Londres perdia 0,34% e Paris tinha variação positiva de 0,08%. O mercado de Milão avançava 0,2% e Lisboa, 0,44%. Madri marcava baixa de 0,17%.

Entre os dados divulgados nesta manhã, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro teve uma queda mais pronunciada do que a esperada na preliminar de dezembro. O ING avalia que a queda do PMI composto da zona do euro, associada ao recuo do componente do setor industrial, mostra um resultado que ainda corresponde a um crescimento razoável do PIB do bloco no quarto trimestre de 2025.

Entre os movimentos individuais, a Holcim subia 0,71% na Bolsa da Suíça após anunciar a compra de participação majoritária na produtora peruana de materiais de construção Cementos Pacasmayo, em um negócio que avalia a empresa em US$ 1,5 bilhão. A Glencore cedia 0,4% depois de reforçar sua presença também no Peru com a aquisição do Projeto Quechua, adjacente à sua operação em Antapaccay.

Em Paris, a Kering recebeu US$ 690 milhões por participação em propriedade na Quinta Avenida em um acordo com o grupo de private equity Ardian. O grupo de luxo continua a se desfazer de ativos para fortalecer suas finanças e a ação subia 0,3%.