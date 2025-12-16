Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atividade industrial recua em novembro, caindo 7,1 pontos, diz CNI

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta terça-feira, 16, que a atividade industrial recuou 7,1 pontos em novembro, chegando a 44,4 pontos de acordo com a Sondagem Industrial. A utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu também 1 ponto porcentual, ficando em 70%. Este índice está no menor patamar desde 2019.

A pesquisa mostra que a perda de ritmo em 2025 foi maior que o normal para a época. O índice de evolução do número de empregados também caiu 1,2 ponto, chegando a 47,6 pontos.

"Alguns elementos ajudam a explicar esse processo de desaceleração da indústria: o principal deles é o patamar elevado das taxas de juros e seus desdobramentos, que acabam puxando o freio da economia e prejudicando a demanda por bens industriais por meio do encarecimento do crédito e das perspectivas de um ritmo mais fraco para a atividade econômica", afirma Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

O índice de expectativa de demanda recuou 1,1 ponto, passando de 51,3 para 50,2 pontos. Segundo a CNI, isso revela que a perspectiva de crescimento da demanda para os próximos meses é moderada. O índice passou ao menor nível desde junho de 2020, no início da pandemia de covid-19.

Por outro lado, o índice de expectativa de quantidade exportada subiu 0,4 ponto, a 48,04. Por estar abaixo dos 50 pontos, a indicação é de que os empresários projetam queda nas exportações no curto prazo.

O índice de intenção de investimento subiu 0,7 ponto em dezembro, fechando o ano em 55,9 pontos. Apesar de ser a terceira alta consecutiva, o número ainda é três pontos menor que no final de 2024, quando chegou a 58,9 pontos.

Para esta edição da Sondagem Industrial, a CNI consultou 1.402 empresas: 587 de pequeno porte; 485 de médio porte; e 330 de grande porte, entre 1º e 10 de dezembro de 2025.

